Sumqayıtda zəncirvari avtoqəza olub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 20 dekabr, 2025
- 16:33
Sumqayıt şəhərində zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.
"Report"un yerli bürosunun verdiyi məlumata görə, hadisə şəhərin Babək küçəsində baş verib.
Belə ki, "Mazda", "Kia" markalı minik avtomobilləri və bir yük avtomobili toqquşub.
Qəza nəticəsində xəsarət alanların olduğu bildirilir.
İddialara görə, "Mazda" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq əvvəlcə yük avtomobilinə çırpılıb, daha sonra isə təkər təmiri sexində dayanan "Kia" markalı avtomobillə toqquşub. Hadisə nəticəsində yolun hərəkət hissəsində nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşıb.
Faktla bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
16:57
Azərbaycandan ixrac edilən sementin dəyəri 12 %-dən çox artıbBiznes
16:56
Türkiyə bu gün "Hızır Reis" sualtı qayığını xidmətə verirRegion
16:55
Premyer Liqada noyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıbFutbol
16:52
Foto
Bakıda beş ölkədən sirk ustaları çıxış edirlərMaraqlı
16:43
İordaniya HHQ Suriyada İŞİD-in hədəflərinə zərbələr endiribDigər ölkələr
16:33
Foto
Sumqayıtda zəncirvari avtoqəza olub, xəsarət alanlar varHadisə
16:21
Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 65 %-ə yaxın artırıbMaliyyə
16:07
Ukrayna və Portuqaliya dəniz dronlarının birgə istehsalı barədə razılığa gəlibDigər ölkələr
16:05