İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Sumqayıtda zəncirvari avtoqəza olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 20 dekabr, 2025
    • 16:33
    Sumqayıtda zəncirvari avtoqəza olub, xəsarət alanlar var

    Sumqayıt şəhərində zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

    "Report"un yerli bürosunun verdiyi məlumata görə, hadisə şəhərin Babək küçəsində baş verib.

    Belə ki, "Mazda", "Kia" markalı minik avtomobilləri və bir yük avtomobili toqquşub.

    Qəza nəticəsində xəsarət alanların olduğu bildirilir.

    İddialara görə, "Mazda" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq əvvəlcə yük avtomobilinə çırpılıb, daha sonra isə təkər təmiri sexində dayanan "Kia" markalı avtomobillə toqquşub. Hadisə nəticəsində yolun hərəkət hissəsində nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşıb.

    Faktla bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

    Sumqayıt avtoqəza
    В Сумгайыте произошла цепная авария, есть пострадавшие

    Son xəbərlər

    16:57

    Azərbaycandan ixrac edilən sementin dəyəri 12 %-dən çox artıb

    Biznes
    16:56

    Türkiyə bu gün "Hızır Reis" sualtı qayığını xidmətə verir

    Region
    16:55

    Premyer Liqada noyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    16:52
    Foto

    Bakıda beş ölkədən sirk ustaları çıxış edirlər

    Maraqlı
    16:43

    İordaniya HHQ Suriyada İŞİD-in hədəflərinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    16:33
    Foto

    Sumqayıtda zəncirvari avtoqəza olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    16:21

    Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 65 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    16:07

    Ukrayna və Portuqaliya dəniz dronlarının birgə istehsalı barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    16:05

    Premyer Liqa: "Neftçi" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti