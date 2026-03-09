Ömər Çelik: Türkiyə İran dövlətinin seçiminə hörmət edir
Region
- 09 mart, 2026
- 14:18
Türkiyə İran dövlətinin seçiminə hörmət edir.
"Report" "Hurriyet"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sözçüsü Ömər Çelik İranın yeni ali rəhbərinin seçilməsinə münasibət bildirərkən deyib.
"Biz İran dövlətinin iradəsinə hörmət edirik. İran sistemini də tanımaq lazımdır", - o deyib.
Partiya sözçüsü bildirib ki, İranada ali rəhbəri Dini Ekspertlər Şurası seçir və hər seçimlə əlaqədar oxşar müzakirələr gündəmə gəlib:
"Ancaq radikal siyasi dəyişikliyin liderə görə olacağını demək İranı çox tanımamaq mənasına gələ bilər. Nəhayət, hamı bu müharibənin dayanması və danışıqlar masasının yenidən qurulması axtarışına çıxacaq. Bu istiqamətdə hansısa bir hazırlıq görüldüyü də müşahidə edilir".
Son xəbərlər
14:20
Putin Müctəba Xameneini İranın ali lideri seçilməsi münasibətilə təbrik edibRegion
14:18
Ömər Çelik: Türkiyə İran dövlətinin seçiminə hörmət edirRegion
14:17
Rövşən Əmircanov: "Azərbaycanda qızılın bütün əyar kateqoriyaları üzrə qiymətləri artıb"Biznes
14:08
Nikol Paşinyan regiondakı vəziyyətin müzakirəsi üçün Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıbRegion
14:07
Fon der Lyayen: Orta Dəhliz Cənubi Qafqazda uzunmüddətli sülhə gedən yoldurDigər ölkələr
14:05
İsmayıl Bəqai: İndi atəşkəs üzrə vasitəçilik barədə danışmaq yersizdirRegion
14:04
Foto
4-ü diplomat olmaqla 17 Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
13:52
KİV: Uitkoff və Kuşner İsrailə səfərlərini ləğv ediblərDigər ölkələr
13:49