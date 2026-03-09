İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Ömər Çelik: Türkiyə İran dövlətinin seçiminə hörmət edir

    Region
    09 mart, 2026
    • 14:18
    Ömər Çelik: Türkiyə İran dövlətinin seçiminə hörmət edir

    Türkiyə İran dövlətinin seçiminə hörmət edir.

    "Report" "Hurriyet"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sözçüsü Ömər Çelik İranın yeni ali rəhbərinin seçilməsinə münasibət bildirərkən deyib.

    "Biz İran dövlətinin iradəsinə hörmət edirik. İran sistemini də tanımaq lazımdır", - o deyib.

    Partiya sözçüsü bildirib ki, İranada ali rəhbəri Dini Ekspertlər Şurası seçir və hər seçimlə əlaqədar oxşar müzakirələr gündəmə gəlib:

    "Ancaq radikal siyasi dəyişikliyin liderə görə olacağını demək İranı çox tanımamaq mənasına gələ bilər. Nəhayət, hamı bu müharibənin dayanması və danışıqlar masasının yenidən qurulması axtarışına çıxacaq. Bu istiqamətdə hansısa bir hazırlıq görüldüyü də müşahidə edilir".

