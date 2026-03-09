Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Омер Челик: Турция уважает выбор иранского государства

    В регионе
    • 09 марта, 2026
    • 14:35
    Омер Челик: Турция уважает выбор иранского государства

    Турция уважает выбор иранского государства.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом сказал представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, комментируя выборы нового Верховного лидера Ирана.

    "Мы уважаем волю иранского государства", - сказал он.

    Отметим, что Совет экспертов Исламской Республики Иран избрал Моджтабу Хаменеи новым Верховным лидером страны.

    Моджтаба Хаменеи - сын убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    Ömər Çelik: Türkiyə İran dövlətinin seçiminə hörmət edir
    Türkiye respects Iran's choice of new leadership, AK Party spokesperson says
