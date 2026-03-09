Омер Челик: Турция уважает выбор иранского государства

Турция уважает выбор иранского государства.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом сказал представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, комментируя выборы нового Верховного лидера Ирана.

"Мы уважаем волю иранского государства", - сказал он.

Отметим, что Совет экспертов Исламской Республики Иран избрал Моджтабу Хаменеи новым Верховным лидером страны.

Моджтаба Хаменеи - сын убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи.