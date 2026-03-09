Омер Челик: Турция уважает выбор иранского государства
В регионе
- 09 марта, 2026
- 14:35
Турция уважает выбор иранского государства.
Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом сказал представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, комментируя выборы нового Верховного лидера Ирана.
"Мы уважаем волю иранского государства", - сказал он.
Отметим, что Совет экспертов Исламской Республики Иран избрал Моджтабу Хаменеи новым Верховным лидером страны.
Моджтаба Хаменеи - сын убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Последние новости
15:15
Вадефуль поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан ФРГ из ИранаВнешняя политика
15:09
Виктор Орбан созвал экстренное заседание правительства из-за роста цен на энергоносителиДругие страны
15:05
Макрон направляется на Кипр для обсуждения безопасности в Восточном СредиземноморьеДругие страны
15:03
Франция призвала Совбез ООН провести экстренное заседание из-за ситуации в ЛиванеДругие страны
15:01
Жозеф Аун: Израиль не добьется целей в Ливане, если продолжит атакиДругие страны
14:53
Гидеон Саар и Ермек Кошербаев обсудили ситуацию на Ближнем ВостокеДругие страны
14:47
Кир Стармер: Лондон думает над мерами для снижения влияния на экономику конфликта вокруг ИранаДругие страны
14:41
Сийярто: ЕС должен снять запрет на импорт нефти и газа из РФ из-за конфликта на Ближнем ВостокеДругие страны
14:35