Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным лидером республики

Совет экспертов Исламской Республики Иран избрал Моджтабу Хаменеи новым Верховным лидером страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr.

Ранее член Совета экспертов Ирана Хусейн Али Эшкевари заявлял, что имя Хаменеи останется в качестве Верховного лидера Ирана. Эшкевари добавил, что новый лидер уже избран, и его имя вскоре будет объявлено официально.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал объекты в Израиле, объявив о начале масштабной ответной операции. Также ударам подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана 1 марта официально подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи. Отмечается, что аятолла Али Хаменеи был убит 28 февраля в своей резиденции в результате совместной атаки США и Израиля.