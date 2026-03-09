Azərbaycanın yeniyetmə boksçuları təlim-məşq toplanışına start veriblər
Fərdi
- 09 mart, 2026
- 14:25
Boks üzrə yeniyetmələrdən ibarət Azərbaycan millisi təlim-məşq toplanışına start verib.
"Report" xəbər verir ki, yığma hazırlığa Şamaxıda başlayıb.
Məşqçilər korpusu toplanışa U-17 Azərbaycan çempionatında özlərini yaxşı tərəfdən göstərənləri cəlb edib. Məşqlərdə əsas diqqət ümumi fiziki hazırlığa yönələcək.
Qeyd edək ki, hazırlıq martın 20-də yekunlaşacaq.
Son xəbərlər
15:22
Foto
"Mənəvi birliyimiz savaşa qalib gələcək" – Zəngəzur dəhlizinin hissəsi olan İğdırdan və qarlı Qarsdan REPORTAJXarici siyasət
15:18
Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ilə daşımalar 4 %-dən çox artıbİnfrastruktur
15:18
Jozef Aun: İsrail hücumları davam etdirərsə, Livanda məqsədlərinə çatmayacaqDigər ölkələr
15:16
Ceyhun Bayramov Stiven Dauti ilə Yaxın Şərqdəki hərbi eskalasiyanı müzakirə edibXarici siyasət
15:13
İsrail və Qazaxıstan XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblərDigər ölkələr
15:12
Kir Starmer: İran ətrafındakı münaqişənin iqtisadiyyata təsirini azaltmaq üçün tədbirlər görməyi düşünürükDigər ölkələr
15:07
İki gündə dələduzluğa görə axtarışda olan 14 nəfər tutulubHadisə
15:04
Siyarto: Aİ Yaxın Şərqdəki münaqişəyə görə Rusiyadan neft-qaz idxalına qadağanı ləğv etməlidirEnergetika
14:59