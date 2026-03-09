İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Azərbaycanın yeniyetmə boksçuları təlim-məşq toplanışına start veriblər

    Fərdi
    • 09 mart, 2026
    • 14:25
    Azərbaycanın yeniyetmə boksçuları təlim-məşq toplanışına start veriblər

    Boks üzrə yeniyetmələrdən ibarət Azərbaycan millisi təlim-məşq toplanışına start verib.

    "Report" xəbər verir ki, yığma hazırlığa Şamaxıda başlayıb.

    Məşqçilər korpusu toplanışa U-17 Azərbaycan çempionatında özlərini yaxşı tərəfdən göstərənləri cəlb edib. Məşqlərdə əsas diqqət ümumi fiziki hazırlığa yönələcək.

    Qeyd edək ki, hazırlıq martın 20-də yekunlaşacaq.

