    В Балашихе при пожаре в хостеле погибли четыре человека

    В регионе
    • 27 января, 2026
    • 09:55
    В Балашихе при пожаре в хостеле погибли четыре человека

    Четыре человека погибли и шесть пострадали при пожаре в хостеле в Балашихе в Московской области.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

