В Балашихе при пожаре в хостеле погибли четыре человека
В регионе
- 27 января, 2026
- 09:55
Четыре человека погибли и шесть пострадали при пожаре в хостеле в Балашихе в Московской области.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
