В Астаре полиция изъяла 64 кг марихуаны

В Астаре из незаконного оборота изъято в общей сложности 64 кг наркотиков.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, сотрудники районного отдела полиции задержали ранее судимого за наркопреступления 25-летнего Эмина Гулиева. У него были обнаружены 43 кг марихуаны, а также 1 520 таблеток психотропных веществ.

В рамках другой операции сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 35-летнего Юсифа Халыгова. У него изъят 21 кг марихуаны.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.