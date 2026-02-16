Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Астаре полиция изъяла 64 кг марихуаны

    Происшествия
    • 16 февраля, 2026
    • 10:22
    В Астаре из незаконного оборота изъято в общей сложности 64 кг наркотиков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, сотрудники районного отдела полиции задержали ранее судимого за наркопреступления 25-летнего Эмина Гулиева. У него были обнаружены 43 кг марихуаны, а также 1 520 таблеток психотропных веществ.

    В рамках другой операции сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 35-летнего Юсифа Халыгова. У него изъят 21 кг марихуаны.

    По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

    Расследование продолжается.

    Astarada 64 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb
