В Астаре полиция изъяла 64 кг марихуаны
Происшествия
- 16 февраля, 2026
- 10:22
В Астаре из незаконного оборота изъято в общей сложности 64 кг наркотиков.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, сотрудники районного отдела полиции задержали ранее судимого за наркопреступления 25-летнего Эмина Гулиева. У него были обнаружены 43 кг марихуаны, а также 1 520 таблеток психотропных веществ.
В рамках другой операции сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 35-летнего Юсифа Халыгова. У него изъят 21 кг марихуаны.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.
Последние новости
10:29
Цены на золото незначительно снизились на данных об инфляции в СШАФинансы
10:25
В Кыргызстане задержан экс-глава Главного управления ГКНБ по БишкекуВ регионе
10:22
В Астаре полиция изъяла 64 кг марихуаныПроисшествия
10:18
В Баку и на Абшероне наблюдается туманЭкология
10:14
Президент Кыргызстана уволил трех министровВ регионе
10:00
В Норильске один человек погиб, 10 пострадали в результате пожараВ регионе
09:51
На XXV зимних Олимпийских играх сегодня пройдут соревнования по 9 видам спортаИндивидуальные
09:50
Цены на нефть марки Brent выросли до $67,81 - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
09:35