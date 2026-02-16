Astarada 64 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb
Hadisə
- 16 fevral, 2026
- 09:59
Astarada 64 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Astara Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları əvvəllər də analoji cinayətlərə görə məhkum olunmuş 25 yaşlı Emin Quliyevi saxlayıb. Ondan 43 kiloqram marixuana və 1520 ədəd psixotrop tərkibli həb aşkarlanıb.
Şöbə əməkdaşlarının narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirdikləri növbəti əməliyyat zamanı isə 35 yaşlı Yusif Xalıqov saxlanılıb. Ondan isə 21 kiloqram marixuana aşkarlanaraq götürülüb.
Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.
