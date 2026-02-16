Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    На XXV зимних Олимпийских играх сегодня пройдут соревнования по 9 видам спорта

    На XXV зимних Олимпийских играх в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо сегодня состоятся соревнования по 9 видам спорта.

    Как сообщает Report, спортсмены будут бороться в соревнованиях по горнолыжному спорту, бобслею, керлингу, фигурному катанию, фристайлу, хоккею, лыжному биатлону, конькобежному спорту (короткая программа) и прыжкам на лыжах с трамплина.

    Норвегия уверенно лидирует в медальном зачете соревнований. Эта скандинавская страна завоевала 26 наград: 12 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей.

    На втором месте расположилась Италия, у которой 8 золотых, 4 серебряные и 10 бронзовых медалей. Третью позицию занимают США с 5 золотыми, 8 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

    Азербайджанская горнолыжница Анастасия Папатома примет участие в соревнованиях по слалому, которые состоятся 18 февраля на итальянском горнолыжном курорте Кортина д'Ампеццо.

    Ранее азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев занял последнее место в короткой программе среди 29 спортсменов с 63,63 очками и завершил соревнования досрочно.

    Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

