В Баку и на Абшероне наблюдается туман

    Экология
    • 16 февраля, 2026
    • 10:18
    В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туман.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, из-за тумана видимость на дорогах ограничена в пределах от 50 до 500 метров.

    Туманная погода сохранится в столице с перерывами до полудня 18 февраля.

    Bakıda duman var
