В Баку и на Абшероне наблюдается туман
Экология
- 16 февраля, 2026
- 10:18
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туман.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, из-за тумана видимость на дорогах ограничена в пределах от 50 до 500 метров.
Туманная погода сохранится в столице с перерывами до полудня 18 февраля.
