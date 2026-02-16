В Баку и на Абшероне наблюдается туман

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туман.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, из-за тумана видимость на дорогах ограничена в пределах от 50 до 500 метров.

Туманная погода сохранится в столице с перерывами до полудня 18 февраля.