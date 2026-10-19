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    КНБ Казахстана пресёк организацию массовых протестов нефтяников

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 15:35
    КНБ Казахстана пресёк организацию массовых протестов нефтяников

    В Мангистауской области Казахстана пресечена деятельность предполагаемой криминальной группировки, которая, по данным Комитета национальной безопасности (КНБ), пыталась организовать массовые протесты работников нефтегазового сектора.

    Как передает Казахстанское бюро Report со ссылкой на департамент КНБ по Мангистауской области, операцию провели совместно с органами МВД.

    По версии ведомства, участники группировки действовали в сговоре с руководством одной из подрядных компаний. Они пытались спровоцировать работников предприятия на массовые протесты, чтобы добиться дополнительного финансирования от заказчика - АО "Озенмунайгаз".

    В департаменте заявили, что действия силовых структур позволили предотвратить возможные жертвы среди граждан, погромы и мародерство.

    Сведения о числе задержанных и процессуальных решениях в сообщении не приводятся.

    Акции протеста Казахстан Мангистауская область
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