Анар Байрамов представлен сотрудникам Минздрава
Здоровье
- 19 октября, 2026
- 15:05
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Новоназначенный министр Анар Байрамов представлен сотрудникам Министерства здравоохранения.
Как сообщили Report в министерстве, его представил вице-премьер Теймур Мусаев.
Мусаев обратил внимание на поручения главы государства в связи с задачами, стоящими перед учреждением, и пожелал новоназначенному министру и сотрудникам министерства успехов в выполнении этих задач.
Байрамов выразил благодарность за оказанное ему доверие и отметил, что приложит все усилия для надлежащего выполнения предстоящих задач.
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