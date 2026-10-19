Анар Байрамов представлен сотрудникам Минздрава

Новоназначенный министр Анар Байрамов представлен сотрудникам Министерства здравоохранения.

Как сообщили Report в министерстве, его представил вице-премьер Теймур Мусаев.

Мусаев обратил внимание на поручения главы государства в связи с задачами, стоящими перед учреждением, и пожелал новоназначенному министру и сотрудникам министерства успехов в выполнении этих задач.

Байрамов выразил благодарность за оказанное ему доверие и отметил, что приложит все усилия для надлежащего выполнения предстоящих задач.