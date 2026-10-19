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    Анар Байрамов представлен сотрудникам Минздрава

    Здоровье
    • 19 октября, 2026
    • 15:05
    Анар Байрамов представлен сотрудникам Минздрава

    Новоназначенный министр Анар Байрамов представлен сотрудникам Министерства здравоохранения.

    Как сообщили Report в министерстве, его представил вице-премьер Теймур Мусаев.

    Мусаев обратил внимание на поручения главы государства в связи с задачами, стоящими перед учреждением, и пожелал новоназначенному министру и сотрудникам министерства успехов в выполнении этих задач.

    Байрамов выразил благодарность за оказанное ему доверие и отметил, что приложит все усилия для надлежащего выполнения предстоящих задач.

    Анар Байрамов представлен сотрудникам Минздрава
    Анар Байрамов представлен сотрудникам Минздрава
    Анар Байрамов представлен сотрудникам Минздрава
    Анар Байрамов представлен сотрудникам Минздрава
    Анар Байрамов представлен сотрудникам Минздрава

    Теймур Мусаев Анар Байрамов Министерство здравоохранения Азербайджана
    Фото
    Anar Bayramov Səhiyyə Nazirliyinin kollektivinə təqdim olunub
    44 - Tezliklə
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