В азербайджанском секторе Каспия обнаружены наркотики

В азербайджанском секторе Каспийского моря обнаружено 8,6 кг наркотиков.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, наркотические средства были обнаружены на территории Лянкярана, в 20 морских милях от берега.

Кроме того, была изъята сеть длиной 350 метров.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.