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    В азербайджанском секторе Каспия обнаружены наркотики

    Происшествия
    • 19 октября, 2026
    • 15:20
    В азербайджанском секторе Каспия обнаружены наркотики

    В азербайджанском секторе Каспийского моря обнаружено 8,6 кг наркотиков.

    Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, наркотические средства были обнаружены на территории Лянкярана, в 20 морских милях от берега.

    Кроме того, была изъята сеть длиной 350 метров.

    По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

    В азербайджанском секторе Каспия обнаружены наркотики
    В азербайджанском секторе Каспия обнаружены наркотики
    В азербайджанском секторе Каспия обнаружены наркотики

    Фото
    Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsində qaçaqmal aşkar olunub
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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