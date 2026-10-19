В азербайджанском секторе Каспия обнаружены наркотики
Происшествия
- 19 октября, 2026
- 15:20
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В азербайджанском секторе Каспийского моря обнаружено 8,6 кг наркотиков.
Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, наркотические средства были обнаружены на территории Лянкярана, в 20 морских милях от берега.
Кроме того, была изъята сеть длиной 350 метров.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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