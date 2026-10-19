İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsində qaçaqmal aşkar olunub

    Hadisə
    • 19 oktyabr, 2026
    • 14:53
    Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsində qaçaqmal aşkar olunub

    Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsində qaçaqmal aşkar olunub.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, Sahil Mühafizəsinin sahil nəzarəti bölməsinin, texniki müşahidə məntəqəsinin və sərhəd gəmisinin qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində Xəzər dənizinin Azərbaycana mənsub hissəsində, Lənkəran reydində sahildən 20 dəniz mili məsafədə ümumi çəkisi 8 kiloqram 600 qram olan narkotik vasitə, həmçinin bir kisədə 350 metr uzunluğunda sintetik tor aşkar olunaraq götürülüb.

    Fаkt üzrə əməliyyаt-istintaq tədbirləri dаvаm еtdirilir.

    Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsində qaçaqmal aşkar olunub
    Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsində qaçaqmal aşkar olunub
    Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsində qaçaqmal aşkar olunub

    Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) Sahil Mühafizəsi Lənkəran
    Foto
    В азербайджанском секторе Каспия обнаружены наркотики
    44 - Tezliklə
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