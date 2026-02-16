İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 16 fevral, 2026
    • 10:01
    Bakıda duman var

    Hazırda Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində dumanlı hava şəraiti müşahidə olunur.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, dumanda görünüş məsafəsi 50–500 metrədək məhdudlaşır.

    Qeyd olunub ki, dumanlı havanın fevralın 18-i gündüzədək fasilələrlə davam edəcəyi gözlənilir.

