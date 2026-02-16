İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Ötən ay Azərbaycan 3 milyon tona yaxın neft ixrac edib

    Energetika
    • 16 fevral, 2026
    • 14:51
    Ötən ay Azərbaycan 3 milyon tona yaxın neft ixrac edib

    Bu ilin yanvar ayında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan 2 milyon 642 min 930,94 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Bu barədə "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.

    Azərbaycandan ixrac edilən xam neftin dəyəri 1 milyard 238 milyon 082,05 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac edilən xam neftin həcmi 2025-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 23,6 %, dəyəri isə 34,9 % azdır.

    Ötən ay Azərbaycanın ümumi ixracında bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsullarının payı 55,37 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar ayında Azərbaycan xarici ölkələrlə 3 milyard 538 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 2 milyard 236 milyon ABŞ dolları ixracın, 1 milyard 302 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 26,4 % azalıb, idxal isə 36,5 % azalıb.

