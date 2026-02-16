İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Bu ilin yanvarında Azərbaycan 11 ölkəyə neft ixrac edib - SİYAHI

    Energetika
    • 16 fevral, 2026
    • 17:36
    Bu ilin yanvarında Azərbaycan 11 ölkəyə neft ixrac edib - SİYAHI

    Bu ilin yanvarında Azərbaycandan 11 ölkəyə 2 milyon 642 min 931 ton həcmində neft ixrac olunub.

    Bu barədə "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP-5 ölkələr sırasına İtaliya, Rumıniya, Portuqaliya, Almaniya və Xorvatiya daxil olub.

    2026-ci ilin yanvarında Azərbaycan İtaliyaya 861 milyon 652 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 847 min 916 ton, Rumıniyaya 93 milyon 674 ABŞ dolları dəyərində 197 min 54 ton, Portuqaliyaya 44 milyon 337 min ABŞ dolları dəyərində 93 min 590 ton xam neft ixrac edib. Almaniyaya 43 milyon 249 min ABŞ dolları dəyərində 91 min 294 ton və Xorvatiyaya 40 milyon 820 min ABŞ dolları məbləğində 86 min 166 ton neft tədarük edilib.

    Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın yanvarda neft ixrac etdiyi ölkələrin tam siyahısı göstərilib:

    Ölkələr

    Miqdar (ton)

    2024- cü ilə nisbətən

    Statistik dəyər (min ABŞ dolları)

    2024-cü ilə nisbətən

    1

    İtaliya

    1 847 915,54

    +9,5 %

    861 652,23

    -7,6 %

    2

    Rumıniya

    197 053,85

    +6,8 %

    93 673,99

    -10,6 %

    3

    Portuqaliya

    93 590,26

    -56,7 %

    44 337

    -59,4 %

    4

    Almaniya

    91 294,06

    -77,7 %

    43 249,21

    -80,6 %

    5

    Xorvatiya

    86 166,17

    -74,6 %

    40 819,95

    -78,3 %

    6

    Çexiya

    82 403,5

    -77,4 %

    38 454,49

    -81 %

    7

    Bolqarıstan

    78 494,85

    -*

    37 415,05

    -*

    8

    Tunis

    61 269,98

    -*

    29 498,76

    -*

    9

    Türkiyə

    41 761,71

    +4,8 dəfə

    19 543,44

    +4,6 dəfə

    10

    İndoneziya

    38 554,41

    -*

    17 866,2

    -*

    11

    Yunanıstan

    24 426,62

    -74,1 %

    11 571,75

    -78 %

    Cəmi

    2642 930,94

    -23,6

    1 238 082,05

    -34,9

    -* Ötən ilin eyni dövründə tədarük olmayıb.

    Azərbaycan xam neft ixracı Azeri Light
    В январе этого года Азербайджан экспортировал нефть в 11 стран

