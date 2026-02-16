Bu ilin yanvarında Azərbaycan 11 ölkəyə neft ixrac edib - SİYAHI
- 16 fevral, 2026
- 17:36
Bu ilin yanvarında Azərbaycandan 11 ölkəyə 2 milyon 642 min 931 ton həcmində neft ixrac olunub.
Bu barədə "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.
Hesabat dövründə Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP-5 ölkələr sırasına İtaliya, Rumıniya, Portuqaliya, Almaniya və Xorvatiya daxil olub.
2026-ci ilin yanvarında Azərbaycan İtaliyaya 861 milyon 652 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 847 min 916 ton, Rumıniyaya 93 milyon 674 ABŞ dolları dəyərində 197 min 54 ton, Portuqaliyaya 44 milyon 337 min ABŞ dolları dəyərində 93 min 590 ton xam neft ixrac edib. Almaniyaya 43 milyon 249 min ABŞ dolları dəyərində 91 min 294 ton və Xorvatiyaya 40 milyon 820 min ABŞ dolları məbləğində 86 min 166 ton neft tədarük edilib.
Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın yanvarda neft ixrac etdiyi ölkələrin tam siyahısı göstərilib:
|
№
|
Ölkələr
|
Miqdar (ton)
|
2024- cü ilə nisbətən
|
Statistik dəyər (min ABŞ dolları)
|
2024-cü ilə nisbətən
|
1
|
İtaliya
|
1 847 915,54
|
+9,5 %
|
861 652,23
|
-7,6 %
|
2
|
Rumıniya
|
197 053,85
|
+6,8 %
|
93 673,99
|
-10,6 %
|
3
|
Portuqaliya
|
93 590,26
|
-56,7 %
|
44 337
|
-59,4 %
|
4
|
Almaniya
|
91 294,06
|
-77,7 %
|
43 249,21
|
-80,6 %
|
5
|
Xorvatiya
|
86 166,17
|
-74,6 %
|
40 819,95
|
-78,3 %
|
6
|
Çexiya
|
82 403,5
|
-77,4 %
|
38 454,49
|
-81 %
|
7
|
Bolqarıstan
|
78 494,85
|
-*
|
37 415,05
|
-*
|
8
|
Tunis
|
61 269,98
|
-*
|
29 498,76
|
-*
|
9
|
Türkiyə
|
41 761,71
|
+4,8 dəfə
|
19 543,44
|
+4,6 dəfə
|
10
|
İndoneziya
|
38 554,41
|
-*
|
17 866,2
|
-*
|
11
|
Yunanıstan
|
24 426,62
|
-74,1 %
|
11 571,75
|
-78 %
|
Cəmi
|
2642 930,94
|
-23,6
|
1 238 082,05
|
-34,9
-* Ötən ilin eyni dövründə tədarük olmayıb.