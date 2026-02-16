Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В январе этого года Азербайджан экспортировал нефть в 11 стран

    Энергетика
    • 16 февраля, 2026
    • 17:54
    В январе этого года Азербайджан экспортировал нефть в 11 стран

    В январе этого года Азербайджан экспортировал 2 млн 642 тыс. 931 тонн нефти в 11 стран.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.

    В отчетный период в ТОП-5 стран, куда Азербайджан экспортировал нефть, вошли Италия, Румыния, Португалия, Германия и Хорватия.

    В январе 2026 года Азербайджан экспортировал в Италию 1 млн 847 тыс. 916 тонн сырой нефти на сумму $861 млн 652 тыс., в Румынию - 197 054 тонны на сумму $93 млн 674 тыс., в Португалию - 93 590 тонн на сумму $44 млн 337 тыс. В Германию было поставлено 91 294 тонны нефти на сумму $43 млн 249 тыс., а в Хорватию - 86 166 тонн на сумму $40 млн 820 тыс.

    нефть экспорт Азербайджан Италия
    Bu ilin yanvarında Azərbaycan 11 ölkəyə neft ixrac edib - SİYAHI
    Ты - Король

    Последние новости

    18:06

    Азербайджан возобновил поставки куриного мяса из Великобритании

    Бизнес
    17:56
    Фото

    В Агдаме спустя 33 года возобновлены занятия в школе №1

    Наука и образование
    17:55
    Фото

    Мехрибан Алиева переизбрана президентом Федерации гимнастики

    Индивидуальные
    17:54

    В январе этого года Азербайджан экспортировал нефть в 11 стран

    Энергетика
    17:39

    На западе Индии 28 школ получили письма с угрозами взрыва

    Другие страны
    17:28

    Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 50%

    Экономика
    17:17

    На бензозаправочной станции в Армении произошел взрыв

    В регионе
    17:15

    Итальянские экспортеры получат расширенные гарантии SACE для работы в Азербайджане

    Финансы
    17:12

    ЕС пока не определился со статусом в Совете мира

    Другие страны
    Лента новостей