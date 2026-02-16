В январе этого года Азербайджан экспортировал нефть в 11 стран

В январе этого года Азербайджан экспортировал 2 млн 642 тыс. 931 тонн нефти в 11 стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.

В отчетный период в ТОП-5 стран, куда Азербайджан экспортировал нефть, вошли Италия, Румыния, Португалия, Германия и Хорватия.

В январе 2026 года Азербайджан экспортировал в Италию 1 млн 847 тыс. 916 тонн сырой нефти на сумму $861 млн 652 тыс., в Румынию - 197 054 тонны на сумму $93 млн 674 тыс., в Португалию - 93 590 тонн на сумму $44 млн 337 тыс. В Германию было поставлено 91 294 тонны нефти на сумму $43 млн 249 тыс., а в Хорватию - 86 166 тонн на сумму $40 млн 820 тыс.