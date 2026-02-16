Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан в январе экспортировал 2,6 млн тонн нефти

    Энергетика
    • 16 февраля, 2026
    • 15:25
    Азербайджан в январе экспортировал 2,6 млн тонн нефти

    Азербайджан в январе 2026 года экспортировал 2 млн 642 тыс. 930,94 тонны сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму $1 млрд 238 млн 82,05 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 23,6% и 34,9% меньше по сравнению с январем 2025 года.

    В прошлом месяце доля сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород в общем объеме экспорта Азербайджана составила 55,37%.

    Лента новостей