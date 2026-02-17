Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане в январе зарегистрировано 31 тыс. прав собственности

    Бизнес
    • 17 февраля, 2026
    • 12:06
    В Азербайджане в январе зарегистрировано 31 тыс. прав собственности

    Государственная служба по вопросам имущества зарегистрировала 31 020 прав собственности на недвижимое имущество.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу.

    Из зарегистрированных прав собственности 5 594 (18%) пришлись на первичную регистрацию, а 25 426 (82%) – на повторную.

    В январе была проведена государственная регистрация прав собственности на частные жилые и дачные дома – 6 420, квартиры – 7 338, земельные участки – 16 184, нежилые здания – 271, нежилые помещения – 754, имущественные комплексы – 47 и многоэтажные жилые дома – 6.

    В этот период 7 562 из зарегистрированных прав собственности пришлись на город Баку, остальная часть – на регионы.

    В январе было составлено 21 928 технических паспортов, зарегистрировано 5 271 ипотечных договоров.

    Регистрация права собственности имущество Госкомитет
    Azərbaycanda yanvarda 31 min mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alınıb
