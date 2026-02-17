İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanda yanvarda 31 min mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alınıb

    Biznes
    • 17 fevral, 2026
    • 10:55
    Azərbaycanda yanvarda 31 min mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alınıb

    Bu ilin yanvar ayında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti daşınmaz əmlak üzərində 31 020 mülkiyyət hüququ qeydiyyata alınaraq çıxarışla təmin edib.

    "Report" bu barədə Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Qeydiyyata alınan mülkiyyət hüququnun 5 594-ü (18 %) ilkin, 25 426-sı (82 %) isə təkrar qeydiyyatın payına düşüb.

    Ötən ay fərdi yaşayış və bağ evi üzərində – 6 420, mənzil – 7 338, torpaq sahəsi – 16 184, qeyri-yaşayış binası – 271, qeyri-yaşayış sahəsi – 754, əmlak kompleksi – 47 və çoxmərtəbəli yaşayış binası – 6 mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatı aparılıb.

    Bu dövrdə qeydiyyata alınan mülkiyyət hüquqlarının 7 562-si Bakı şəhərinin, qalan hissəsi isə bölgələrin payına düşüb.

    Yanvarda 21 928 texniki pasport tərtib edilib, 5 271 ipoteka müqaviləsi qeydiyyata alınıb.

    11:04

    AMADA "Qarabağ"ın aşağı yaş qrupları üçün maarifləndirmə seminarı keçirib

    Fərdi
    11:00

    Azərbaycan Avropa Şurasının "İnsan orqanlarının alverinə qarşı Konvensiya"sına qoşulacaq

    Milli Məclis
    11:00

    Qadağan edilən yerlərdə elektron siqaret çəkənlər 30 manat cərimə ediləcək

    Milli Məclis
    11:00

    Azərbaycanda elektron siqaretlərin satışına görə 5 min manat cərimə tətbiq ediləcək

    Milli Məclis
    10:55

    10:53
    Foto

    Azərbaycan məhsulları Yaponiyanın ticarət şəbəkələrinə inteqrasiya ediləcək

    Biznes
    10:53

    Qazaxıstanda MDB-də ilk ekoloji yanacaq istehsalı zavodu inşa ediləcək

    Energetika
    10:52

    Suraxanı icra başçısına töhmət verilib, Xəzər icra başçısına xəbərdarlıq edilib

    Daxili siyasət
    10:50

    Sünikin sabiq merinin 20 milyon dollarlıq əmlakı müsadirə oluna bilər

    Region
