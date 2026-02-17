ASK и Мусульманский торговый форум подписали меморандум о сотрудничестве

Конфедерация предпринимателей Азербайджана (ASK) и действующий в Великобритании Мусульманский торговый форум (МТФ) подписали Меморандум о взаимопонимании о расширении сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на конфедерацию, документ в рамках международных мероприятий в городе Мекка (Саудовской Аравии) подписали президент ASK Мамед Мусаев и председатель МТФ Икбал Сакрани.

На встрече стороны провели обмен мнениями относительно перспектив будущего сотрудничества.

Мусаев отметил, что Меморандум создаст условия для более планомерного и системного продолжения сотрудничества между двумя организациями. Он сообщил, что ведется соответствующая работа по реализации планируемого визита Конфедерации предпринимателей Азербайджана в Великобританию в текущем году, и особое значение придается Лондонскому халяльному форуму.

Мусаев также коснулся членства Азербайджана в форматах сотрудничества со странами B6 и C8, подчеркнув, что связи, установленные в рамках этих платформ, еще больше расширяют географию взаимодействия. По его словам, динамичное развитие форумов в сфере халяльной экономики и торговли формирует основу для достижения более эффективных результатов сотрудничества.

Сакрани, в свою очередь, отметил важность формирования единой информационной базы для эффективного выстраивания сотрудничества, подчеркнул значимость целенаправленного подхода, основанного на исследованиях, и предложил создать совместную рабочую группу в этом направлении.

Отметим, что учрежденный в Великобритании Мусульманский торговый форум является одной из ведущих платформ, ставящих целью экономическое укрепление местного мусульманского бизнес-сообщества, развитие связей между предпринимателями и содействие международному сотрудничеству. Данный меморандум, обеспечивая переход отношений между ASK и МТФ на новый этап, также открывает важные возможности для выхода азербайджанского бизнеса на рынки Великобритании и более широкие международные рынки.