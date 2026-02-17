Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    ASK и Мусульманский торговый форум подписали меморандум о сотрудничестве

    Бизнес
    • 17 февраля, 2026
    • 11:58
    ASK и Мусульманский торговый форум подписали меморандум о сотрудничестве

    Конфедерация предпринимателей Азербайджана (ASK) и действующий в Великобритании Мусульманский торговый форум (МТФ) подписали Меморандум о взаимопонимании о расширении сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на конфедерацию, документ в рамках международных мероприятий в городе Мекка (Саудовской Аравии) подписали президент ASK Мамед Мусаев и председатель МТФ Икбал Сакрани.

    На встрече стороны провели обмен мнениями относительно перспектив будущего сотрудничества.

    Мусаев отметил, что Меморандум создаст условия для более планомерного и системного продолжения сотрудничества между двумя организациями. Он сообщил, что ведется соответствующая работа по реализации планируемого визита Конфедерации предпринимателей Азербайджана в Великобританию в текущем году, и особое значение придается Лондонскому халяльному форуму.

    Мусаев также коснулся членства Азербайджана в форматах сотрудничества со странами B6 и C8, подчеркнув, что связи, установленные в рамках этих платформ, еще больше расширяют географию взаимодействия. По его словам, динамичное развитие форумов в сфере халяльной экономики и торговли формирует основу для достижения более эффективных результатов сотрудничества.

    Сакрани, в свою очередь, отметил важность формирования единой информационной базы для эффективного выстраивания сотрудничества, подчеркнул значимость целенаправленного подхода, основанного на исследованиях, и предложил создать совместную рабочую группу в этом направлении.

    Отметим, что учрежденный в Великобритании Мусульманский торговый форум является одной из ведущих платформ, ставящих целью экономическое укрепление местного мусульманского бизнес-сообщества, развитие связей между предпринимателями и содействие международному сотрудничеству. Данный меморандум, обеспечивая переход отношений между ASK и МТФ на новый этап, также открывает важные возможности для выхода азербайджанского бизнеса на рынки Великобритании и более широкие международные рынки.

