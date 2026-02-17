Россия атаковала Харьковскую, Сумскую и Одесскую области, есть погибший и свыше 10 пострадавших

В результате очередных атак ВС РФ по Харьковской, Сумской и Одесской областям Украины погиб один человек, еще 11 получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что одна мирная жительница Кириковской громады Ахтырского района Сумской области погибла, еще шестеро пострадали в результате российской атаки дронов.

По его словам, войска РФ более 20 раз обстреляли 15 населенных пунктов в 14 громадах области.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак отметил, что трое мирных жителей Одессы - двое мужчин и женщина - пострадали в результате ночных российских атаки на город.

"После ночной атаки известно о пострадавших мужчинах 62 и 65 лет. Один из них в тяжелом состоянии. Второй - средней степени тяжести. Оба госпитализированы. Еще одной женщине оказана помощь на месте", - написал Лысак в Телеграме во вторник утром.

По его словам, прошлой ночью воздушная тревога в Одессе объявлялась шесть раз, и сейчас она продолжается.

В свою очередь, глава ОВА Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что ВС РФ нанесли удары в течение прошедших суток по трем населенным пунктам.

"В результате обстрела в с. Гусинка Кондрашевской громады пострадали 51-летний и 52-летний мужчины", - написал Синегубов в своем Tелеграм-канале.

По его словам, в результате ударов в Харьковском районе повреждены 3 частных дома, автомобиль (пгт. Казачья Лопань), а в Лозовском - энергосети.