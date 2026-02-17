Грузия депортировала 57 иностранцев, включая граждан Азербайджана
- 17 февраля, 2026
- 11:55
Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии за последние несколько дней депортировали из страны 57 иностранцев.
Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД.
Согласно информации, в результате комплексных мер, принятых Департаментом миграции, из страны выдворены в общей сложности 57 граждан Турции, Туркменистана, Индии, Азербайджана, России, Беларуси, Египта, Ирака, Нигерии, Кубы, Армении, Великобритании, Ирана, Молдовы, Судана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Китая.
В соответствии с действующим законодательством депортированным лицам запрещен въезд в страну.
