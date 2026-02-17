Грузия депортировала 57 иностранцев, включая граждан Азербайджана

Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии за последние несколько дней депортировали из страны 57 иностранцев.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД.

Согласно информации, в результате комплексных мер, принятых Департаментом миграции, из страны выдворены в общей сложности 57 граждан Турции, Туркменистана, Индии, Азербайджана, России, Беларуси, Египта, Ирака, Нигерии, Кубы, Армении, Великобритании, Ирана, Молдовы, Судана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Китая.

В соответствии с действующим законодательством депортированным лицам запрещен въезд в страну.