    В Румынии спасены застрявшие из-за снегопада в горах свыше 100 человек

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 12:09
    В Румынии спасены застрявшие из-за снегопада в горах свыше 100 человек

    В Румынии в горах за последние 24 часа спасены более 100 человек, застрявших из-за снегопада.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на сообщение официальной службы горных спасателей Румынии - Salvamont România.

    "За последние 24 часа в Национальную диспетчерскую службу спасателей поступило 103 вызова с просьбой о срочном вмешательстве спасателей. (...) В результате этих операций было спасено 111 человек. Из них 48 были доставлены в больницу на машинах скорой помощи SAJ, SMURD или Salvamont; остальным было разрешено ехать на машинах родственников", - сказано в сообщении.

    Лента новостей