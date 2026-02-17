В Румынии спасены застрявшие из-за снегопада в горах свыше 100 человек

В Румынии в горах за последние 24 часа спасены более 100 человек, застрявших из-за снегопада.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на сообщение официальной службы горных спасателей Румынии - Salvamont România.

"За последние 24 часа в Национальную диспетчерскую службу спасателей поступило 103 вызова с просьбой о срочном вмешательстве спасателей. (...) В результате этих операций было спасено 111 человек. Из них 48 были доставлены в больницу на машинах скорой помощи SAJ, SMURD или Salvamont; остальным было разрешено ехать на машинах родственников", - сказано в сообщении.