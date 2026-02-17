Азербайджан подписал меморандум о взаимопонимании с Торговой палатой Иордании
- 17 февраля, 2026
- 12:11
Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) и Торговая палата Иордании в рамках 41-го заседания Генеральной Ассамблеи Исламской торгово-развивающей палаты в городе Мекка (Саудовская Аравия) подписали Меморандум о взаимопонимании.
Как сообщает Report со ссылкой на ASK, подписи под документом поставили президент конфедерации Мамед Мусаев и председатель Торговой палаты Иордании Халил Аль-Хадж Тауфик.
Меморандум предусматривает расширение бизнес-отношений между Азербайджаном и Иорданией, создание новых возможностей для сотрудничества предпринимателей и укрепление институциональных связей между частными секторами.
В рамках документа планируется организация бизнес-миссий, изучение возможностей для взаимных инвестиций, проведение встреч в формате B2B, а также обмен опытом и информацией.