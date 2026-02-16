780 İslam, 27 digər dini konfessiya və 21 ziyarətgah maliyyə hesabatını Dini Komitəyə təqdim edib
- 16 fevral, 2026
- 17:36
Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə 780 İslam, 27 digər dini konfessiya və 21 ziyarətgah 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatını təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Dini Komitənin kollegiya iclasında müzakirə aparılıb.
Bildirilib ki, 2025-ci ildə 51 din xadimi vakant yerlərə təyin olunub, 3598 adda dini məzmunlu ədəbiyyat dinşünaslıq ekspertizasından keçirilib.
Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov söyləyib ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Din Xadimlərinin I Forumuna ünvanladığı müraciətində öz əksini tapmış tövsiyələr, eləcə də digər müvafiq tapşırıqlar 2025-ci il ərzində görülən işlərin səmərəli olmasına zəmin yaradıb.
Dövlət başçısı tərəfindən imzalanmış müvafiq sərəncamlarla Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən Pir Həsən ziyarətgahında və Suraxanı rayonunun Əmircan qəsəbəsində yerləşən İmam məscidində təmir-bərpa işlərinin həyata keçirilməsi vəzifəsinin Komitəyə həvalə olunması qurumun fəaliyyət istiqamətləri üzrə yeni öhdəlik müəyyənləşdirib.
Sədr vurğulayıb ki, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu və Bakı Media Mərkəzi tərəfindən Azərbaycanda müxtəlif dinlərin nümayəndələri arasında mövcud olan birgəyaşayış və tolerantlıq ənənələrini əks etdirən "Harmoniya" sənədli filmi hazırlanıb, xaricdə yaşayan soydaşlarla dini-mənəvi əlaqələrin gücləndirilməsi istiqamətində Türkiyə və Gürcüstanda iftar tədbirləri təşkil olunub.
"Hər məsciddə kitabxana" layihəsi çərçivəsində 250 məscid 25 min kitabla təmin edilib. "Müasir din təhsili modelləri: mənəvi dəyərlər və qlobal çağırışlar kontekstində" mövzusunda keçirilən beynəlxalq simpoziumda Türkiyə, Özbəkistan, ABŞ, Rusiya və Misir daxil olmaqla 14 ölkənin nüfuzlu universitetlərindən 40-a yaxın alim və mütəxəssis iştirak edib.
Dövlət başçısının sədrliyi ilə "Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası" adlı vahid fəaliyyət planına həsr olunmuş müşavirədə qeyd olunan məqamların vacibliyini vurğulayan R.Məmmədov Dövlət Komitəsinin 2026-cı il üzrə fəaliyyətinin əsas prioritetləri sırasında rəqəmsal transformasiya çərçivəsində xidmətlərin elektronlaşdırılması, süni intellekt əsaslı texnoloji həllərin tətbiqinin yer aldığını bildirib.
Həmçinin dini qurumların fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, dini təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti, dini maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi, dini-mənəvi dəyərlərin təbliği ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsinin nəzərdə tutulduğu diqqətə çatdırılıb.
Kollegiya iclasında Dövlət Komitəsinin ötən ildəki fəaliyyətinə dair hesabat təqdim edilib. Bildirilib ki, Dövlət Komitəsi tərəfindən dini etiqad azadlığının təmin olunması, milli-mənəvi dəyərlərin, multikultural ənənələrin təbliği məqsədilə çoxsaylı tədbirlər keçirilib, dini radikalizm və ekstremizmə qarşı ideoloji müstəvidə effektiv mübarizə aparılması məqsədilə 7 regional konfrans təşkil olunub.
Komitənin beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsinin diqqətdə saxlanıldığı, 11 xarici ölkəyə səfər, müxtəlif ölkələrin dövlət və dini qurumlarının rəhbərləri ilə 25 görüşün keçirildiyi qeyd olunub.
Qeyd olunub ki, Dövlət Komitəsinin rəsmi veb-saytı müasir tələblərə uyğun yenilənib, saytda 814 xəbər dərc olunub, sosial media platformaları vasitəsilə isə ümumilikdə 2181 məlumat təqdim edilib.
İclasda Naxçıvan Muxtar Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Agentliyinin və tabeliyindəki qurumların "2025-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair" hesabatı da dinlənilib. Hesabatda dini durumun öyrənilməsi, tolerantlıq mühitinin və dövlət-din münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi, radikal dini təmayüllərin vaxtında müəyyən edilməsi və din xadimləri üçün təkmilləşdirmə kurslarının nəticələri haqqında məlumat verilib.
Vurğulanıb ki, muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında dini ayinlərin icraçıları və dindarlarla mütəmadi görüşlər keçirilib, radikalizmə qarşı bölgələrdə 42 maarifləndirmə iclası təşkil edilib. Hesabat dövründə 60 nəfər təkmilləşdirmə kurslarında iştirak edib, hazırda 60 nəfərin kurslarda təlimi davam etdirilir.
Kollegiya iclasında Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Aİİ) və Bakı İlahiyyat Kollecinin "2025-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair" hesabat haqqında məruzə də təqdim olunub. Vurğulanıb ki, ötən il 3-ü əcnəbi olmaqla 48 nəfər bakalavr, 8 nəfər isə magistr pilləsini bitirib. 2025/2026-cı tədris ilində Azərbaycan İlahiyyat İnstitutuna bakalavriat səviyyəsi üzrə 78, magistratura səviyyəsi üzrə 3 tələbə, doktorantura pilləsinə isə 2 tələbə qəbul olub. İnstitutda hazırda 305 tələbə (bakalavr, magistr, doktorant) təhsil alır.
Aİİ ilə Qazaxıstanın "Nur-Mübarək", Misir İslam Mədəniyyəti, Türkiyə Respublikasının "İstanbul 29 Mayıs" və Malayziya Beynəlxalq İslam Universiteti arasında imzalanmış Əməkdaşlıq Protokoluna əsasən tələbə mübadilələri aparılıb. Həmçinin 2025-ci ildə Bakı İlahiyyat Kollecinin "Dini-mənəvi xidmət" ixtisasına tam (11 illik) orta təhsil bazasından 15 nəfərin, ümumi (9 illik) orta təhsil bazasından 15 nəfərin qəbul olduğu bildirilib.
Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun hesabatında din xadimlərinə aylıq maddi dəstək göstərildiyi, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun tələbələri üçün təqaüd proqramlarının icra edildiyi vurğulanıb. Həmçinin beynəlxalq simpozium, seminar-treninqlər və "Mənəvi dəyərlər" həftəsi kimi layihələr, din xadimlərinin peşəkarlılığının artırılması məqsədilə keçirilən seminar-treninqlər, Türkiyə və Gürcüstandan olan din xadimlərindən ibarət nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərinin təşkil edildiyi diqqətə çatdırılıb.
Regional bölmələrin fəaliyyəti barədə çıxışlarda bölgələr üzrə dini durum, dini icmaların aktivliyi, dini maarifləndirmə tədbirlərinin effektivliyi və qarşıda duran çağırışlar barədə məlumat verilib.
Kollegiya iclasında yas mərasimlərində israfçılığın aradan qaldırılması üçün cəmiyyətdə ümumi konsensusun əldə olunmasının zəruriliyinə toxunulub. Qeyd olunub ki, Dövlət Komitəsi dəbdəbəli yas mərasimlərinin keçirilməsinin qarşısının alınması istiqamətində irəli sürülən ictimai təşəbbüsləri müsbət qiymətləndirir və bu cür təşəbbüslərə dəstək verməyə davam edəcək.
Daha sonra Komitə tərəfindən hazırlanmış normativ-hüquqi akt layihələri və qanunvericilik təşəbbüsləri, eləcə də gündəlikdə olan digər məsələlər barədə məruzələr dinlənilib.
Aparılan müzakirələr zamanı səsləndirilən rəy və təkliflər nəzərə alınaraq kollegiyanın gündəliyinə daxil edilmiş məsələlər üzrə müvafiq qərar qəbul edilib.