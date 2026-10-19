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    В двух селах Ходжавенда ведутся работы по газификации

    Энергетика
    • 19 октября, 2026
    • 15:20
    В двух селах Ходжавенда ведутся работы по газификации

    Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поэтапно осуществляет работы по газификации в селах Ходжавендского района.

    Как передает корреспондент Report из Ходжавенда, об этом журналистам заявил главный инженер Карабахского регионального управления газовой эксплуатации производственного объединения Гияс Абдуллаев.

    По его словам, в этих рамках продолжаются работы по прокладке газовых линий в селах Киш и Гюнейчартар: "В Кише в общей сложности предусмотрена прокладка газовой линии протяженностью 16 756 метров с использованием полиэтиленовых труб различного диаметра. Уже проложено 7 018 метров линии. В текущем году планируется возвращение в село 110 семей".

    Абдуллаев отметил, что в селе Гюнейчартар предусмотрена прокладка в общей сложности 4 519 метров газовой линии подземным и наземным способом с использованием стальных и полиэтиленовых труб: "На данный момент завершена прокладка до 1 388 метров линии, на территории также проведены земляные работы. В текущем году планируется переселение в село 30 семей. С завершением работ по газификации предусматривается дальнейшее улучшение условий для проживания в обоих селах и обеспечение жителей стабильным снабжением природным газом".

    Он также сообщил, что в течение 2026 года работы по газификации ведутся в 53 населенных пунктах на освобожденных от оккупации территориях. На данный момент в общей сложности проложено 263,5 километра газовых линий.

    газификация Азербайджана Освобожденные территории Азербайджана ПО Азеригаз
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