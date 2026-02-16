В Казахстане три человека пострадали при взрыве в продуктовом магазине

В продуктовом магазине в селе Карабулак Жетысуской области произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в ДЧС региона.

"В помещении магазина произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате обрушилась часть наружной стены и кровли. Площадь повреждений составила около 36 квадратных метров", - сообщили спасатели.

В результате происшествия пострадали три человека, их осмотрели и доставили в районную центральную больницу. Состояние людей оценивается как средней степени тяжести, но стабильное.

На месте взрыва были задействованы 27 сотрудников ДЧС и шесть единиц техники. Сельский акимат временно ограничил водоснабжение на близлежащих к месту ЧП улицах, для проведения аварийно-восстановительных работ.