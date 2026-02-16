Qazaxıstanda partlayış olub, üç nəfər yaralanıb
Region
- 16 fevral, 2026
- 09:50
Qazaxıstanın Jetısu vilayətinin Qarabulaq kəndindəki ərzaq mağazasında partlayış olub.
"Report" Qazaxıstan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə regionun Fövqəladə Hallar Departamenti məlumat yayıb.
"Mağazada partlayış olub, lakin yanğın baş verməyib. Nəticədə divarın və damın bir hissəsi uçub", - xilasetmə xidmətləri bildirib.
Hadisə nəticəsində yaralanan üç nəfər xəstəxanaya çatdırılıblar.
Partlayış yerinə Fövqəladə Hallar Departamentinin 27 əməkdaşı və altı texnikası cəlb edilib.
