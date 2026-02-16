İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Region
    • 16 fevral, 2026
    • 09:50
    Qazaxıstanda partlayış olub, üç nəfər yaralanıb

    Qazaxıstanın Jetısu vilayətinin Qarabulaq kəndindəki ərzaq mağazasında partlayış olub.

    "Report" Qazaxıstan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə regionun Fövqəladə Hallar Departamenti məlumat yayıb.

    "Mağazada partlayış olub, lakin yanğın baş verməyib. Nəticədə divarın və damın bir hissəsi uçub", - xilasetmə xidmətləri bildirib.

    Hadisə nəticəsində yaralanan üç nəfər xəstəxanaya çatdırılıblar.

    Partlayış yerinə Fövqəladə Hallar Departamentinin 27 əməkdaşı və altı texnikası cəlb edilib.

