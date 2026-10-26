ASCO увеличило паромные перевозки автотехники на 12%

Объем перевозок автотехники паромами ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в январе-сентябре 2026 года составил 32 380 единиц.

Об этом Report сообщили в ASCO.

За 9 месяцев прошлого года данный показатель составлял 28 847 единиц. В результате зафиксирован рост числа перевезенных средств на 12%.

Перевозки автотехники в тоннажном выражении показали еще больший рост. В январе-сентябре текущего года паромами было перевезено 837 557 тонн автотехники. За аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 725 966 тонн, что означает рост на 15%.

В отчетный период текущего года транзитные перевозки автотехники паромами достигли 776 744 тонн, превысив показатель прошлого года на 11%.