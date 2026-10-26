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    ASCO увеличило паромные перевозки автотехники на 12%

    Инфраструктура
    • 26 октября, 2026
    • 12:46
    ASCO увеличило паромные перевозки автотехники на 12%

    Объем перевозок автотехники паромами ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в январе-сентябре 2026 года составил 32 380 единиц.

    Об этом Report сообщили в ASCO.

    За 9 месяцев прошлого года данный показатель составлял 28 847 единиц. В результате зафиксирован рост числа перевезенных средств на 12%.

    Перевозки автотехники в тоннажном выражении показали еще больший рост. В январе-сентябре текущего года паромами было перевезено 837 557 тонн автотехники. За аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 725 966 тонн, что означает рост на 15%.

    В отчетный период текущего года транзитные перевозки автотехники паромами достигли 776 744 тонн, превысив показатель прошлого года на 11%.

    Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO)
    ASCO avtotexnika daşımalarının həcmini 15 % artırıb
    ASCO sees 12% increase in vehicle transportation
    44 filmi
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