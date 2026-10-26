ASCO увеличило паромные перевозки автотехники на 12%
Инфраструктура
- 26 октября, 2026
- 12:46
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Объем перевозок автотехники паромами ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в январе-сентябре 2026 года составил 32 380 единиц.
Об этом Report сообщили в ASCO.
За 9 месяцев прошлого года данный показатель составлял 28 847 единиц. В результате зафиксирован рост числа перевезенных средств на 12%.
Перевозки автотехники в тоннажном выражении показали еще больший рост. В январе-сентябре текущего года паромами было перевезено 837 557 тонн автотехники. За аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 725 966 тонн, что означает рост на 15%.
В отчетный период текущего года транзитные перевозки автотехники паромами достигли 776 744 тонн, превысив показатель прошлого года на 11%.
ASCO avtotexnika daşımalarının həcmini 15 % artırıb
ASCO sees 12% increase in vehicle transportation
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