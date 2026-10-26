ASCO avtotexnika daşımalarının həcmini 12 % artırıb
İnfrastruktur
- 26 oktyabr, 2026
- 12:17
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) gəmi-bərələri ilə 32 380 ədəd avtotexnika daşınıb.
Bu barədə "Report"a ASCO-dan bildirilib.
Məlumata görə, ötən ilin 9 ayında bu göstərici 28 847 ədəd olub. Nəticədə daşımaların həcmində 12 % artıb.
Avtotexnika daşımaları tonla ifadədə daha çox artım göstərib. Cari ilin yanvar-sentyabrında bərə-gəmilərlə 837 557 ton avtotexnika daşınıb. 2025-ci ilin eyni dövründə isə bu rəqəm 725 966 ton təşkil edib. Bu da 15 %-lik artım deməkdir.
Cari ilin hesabat dövründə bərə-gəmiləri ilə tranzit avtotexnika daşımaları isə 776 744 tona çataraq keçən ilin göstəricisini 11 % üstələyib.
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