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    ASCO avtotexnika daşımalarının həcmini 12 % artırıb

    İnfrastruktur
    • 26 oktyabr, 2026
    • 12:17
    ASCO avtotexnika daşımalarının həcmini 12 % artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) gəmi-bərələri ilə 32 380 ədəd avtotexnika daşınıb.

    Bu barədə "Report"a ASCO-dan bildirilib.

    Məlumata görə, ötən ilin 9 ayında bu göstərici 28 847 ədəd olub. Nəticədə daşımaların həcmində 12 % artıb.

    Avtotexnika daşımaları tonla ifadədə daha çox artım göstərib. Cari ilin yanvar-sentyabrında bərə-gəmilərlə 837 557 ton avtotexnika daşınıb. 2025-ci ilin eyni dövründə isə bu rəqəm 725 966 ton təşkil edib. Bu da 15 %-lik artım deməkdir.

    Cari ilin hesabat dövründə bərə-gəmiləri ilə tranzit avtotexnika daşımaları isə 776 744 tona çataraq keçən ilin göstəricisini 11 % üstələyib.

    Yük daşımaları Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC (ASCO)
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