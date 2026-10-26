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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Фарид Джафаров: Азербайджан поделится с миром опытом послевоенного восстановления

    Kультурная политика
    • 26 октября, 2026
    • 12:50
    Фарид Джафаров: Азербайджан поделится с миром опытом послевоенного восстановления

    Опыт Азербайджана в области послевоенного восстановления станет темой отдельной панельной дискуссии на VII Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на пресс-конференции, посвященной форуму.

    Он подчеркнул, что представители разных религий и этнических групп в Азербайджане всегда жили в мире.

    "Азербайджан обладает большим опытом как в сфере мультикультурализма, так и в области межкультурного развития. Этот опыт сформировался неслучайно. Азербайджан - страна, которая на протяжении многих лет сталкивалась с оккупацией и войной. Поэтому одна из панельных дискуссий форума будет посвящена опыту нашей страны в вопросах послевоенного восстановления. Мы хотим поделиться им со всем миром", - сказал Джафаров.

    Фарид Джафаров VII Всемирный форум межкультурного диалога
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