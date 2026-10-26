Фарид Джафаров: Азербайджан поделится с миром опытом послевоенного восстановления

Опыт Азербайджана в области послевоенного восстановления станет темой отдельной панельной дискуссии на VII Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на пресс-конференции, посвященной форуму.

Он подчеркнул, что представители разных религий и этнических групп в Азербайджане всегда жили в мире.

"Азербайджан обладает большим опытом как в сфере мультикультурализма, так и в области межкультурного развития. Этот опыт сформировался неслучайно. Азербайджан - страна, которая на протяжении многих лет сталкивалась с оккупацией и войной. Поэтому одна из панельных дискуссий форума будет посвящена опыту нашей страны в вопросах послевоенного восстановления. Мы хотим поделиться им со всем миром", - сказал Джафаров.