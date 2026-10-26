Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Халид Фатхельрахман: Форум в Баку станет платформой для обсуждения глобальных вопросов

    Kультурная политика
    • 26 октября, 2026
    • 12:45
    Халид Фатхельрахман: Форум в Баку станет платформой для обсуждения глобальных вопросов

    VII Всемирный форум межкультурного диалога, запланированный к проведению в столице Азербайджана, превратится в платформу для обсуждения и поиска решений вопросов, актуальных для множества государств.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра межцивилизационного диалога Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), посол Халид Фатхалрахман на пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму.

    Он подчеркнул, что делегаты форума рассмотрят ключевые проблемы и выработают возможные подходы к их урегулированию.

    "Еще шесть лет назад президент Ильхам Алиев говорил о том, что Азербайджан получит признание в качестве площадки мультикультурализма. Всемирный форум межкультурного диалога формирует для этого необходимые условия. Мероприятие, собирающее представителей различных государств, безусловно, будет способствовать разрешению имеющихся проблем в самых разных областях", - подчеркнул он.

    Отметим, что VII Всемирный форум межкультурного диалога пройдет в Баку 27-29 октября.

    VII Всемирный форум межкультурного диалога ИСЕСКО
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