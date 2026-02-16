Президент Кыргызстана уволил трех министров
В регионе
- 16 февраля, 2026
- 10:14
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров уволил трех министров.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
Сообщается, что от занимаемой должности освобожден министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев, который возглавлял МЧС с 2020 года.
С поста министра транспорта и коммуникаций освобожден Абсаттар Сыргабаев (на этой должности с 2024 года).
Еще один министр лишился своей должности - глава Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев, который был назначен на эту должность в сентябре 2024 года.
Ранее Жапаров отправил в отставку председателя Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева.
