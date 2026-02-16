Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    16 февраля, 2026
    • 10:14
    Президент Кыргызстана уволил трех министров

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров уволил трех министров.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

    Сообщается, что от занимаемой должности освобожден министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев, который возглавлял МЧС с 2020 года.

    С поста министра транспорта и коммуникаций освобожден Абсаттар Сыргабаев (на этой должности с 2024 года).

    Еще один министр лишился своей должности - глава Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев, который был назначен на эту должность в сентябре 2024 года.

    Ранее Жапаров отправил в отставку председателя Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева.

    Лента новостей