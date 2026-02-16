Qırğızıstan Prezidenti üç naziri vəzifəsindən azad edib
Region
- 16 fevral, 2026
- 10:18
Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov üç naziri vəzifəsindən azad edib.
"Report" Qırğızıstan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident Administrasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, fövqəladə hallar naziri Boobek Ajikeyev, nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Absattar Sırqabayev, həmçinin təbii sərvətlər, ekologiya və texniki nəzarət naziri Meder Maşiyev vəzifələrindən azad ediliblər.
