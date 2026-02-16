İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Qırğızıstan Prezidenti üç naziri vəzifəsindən azad edib

    Region
    • 16 fevral, 2026
    • 10:18
    Qırğızıstan Prezidenti üç naziri vəzifəsindən azad edib

    Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov üç naziri vəzifəsindən azad edib.

    "Report" Qırğızıstan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident Administrasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, fövqəladə hallar naziri Boobek Ajikeyev, nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Absattar Sırqabayev, həmçinin təbii sərvətlər, ekologiya və texniki nəzarət naziri Meder Maşiyev vəzifələrindən azad ediliblər.

    Qırğızıstan Sadır Japarov
    Президент Кыргызстана уволил трех министров

    Son xəbərlər

    10:37

    Bu ilin yanvar ayında narkotiklərlə bağlı 793 cinayət faktı aşkarlanıb

    Digər
    10:36

    "Neftçi" 5 il sonra ilkə imza atıb

    Futbol
    10:35

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda dumanlı havaya görə sürət həddi endirilib

    Daxili siyasət
    10:30

    Azərbaycan millisinin futbolçusu Premyer Liqada 40-cı qoluna imza atıb

    Futbol
    10:26

    DYP dumanlı havaya görə hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    10:18

    Qırğızıstan Prezidenti üç naziri vəzifəsindən azad edib

    Region
    10:17

    AFFA rəsmisi UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    10:16

    "Brent" markalı neftin qiyməti 68 dollara yaxınlaşır

    Energetika
    10:14
    Foto

    Təhsil, innovasiya və dayanıqlılıq eyni platformada: 29 ali təhsil müəssisəsi Mingəçevir Dövlət Universitetinin keyfiyyət forumunda

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti