    Дорожная полиция предупреждает пешеходов об опасности

    Происшествия
    • 16 февраля, 2026
    • 09:35
    Дорожная полиция предупреждает пешеходов об опасности

    Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) призвало пешеходов ожидать общественный транспорт исключительно в специально отведенных местах - на посадочных площадках и автобусных остановках.

    Как сообщили Report в ГУ ГДП, при отсутствии таких мест пешеходам рекомендуется находиться на тротуаре или на обочине дороги.

    "Выход на проезжую часть дороги, остановка на полосе движения транспортных средств представляет серьезную опасность для вашей жизни и здоровья, а также является неожиданным препятствием для водителей", - отметили в Управлении.

    Представители ГУ ГДП напомнили, что всего одна минута невнимательности способна привести к тяжелым и необратимым последствиям. Соблюдение правил каждым пешеходом является необходимым условием общей безопасности дорожного движения.

    "Уважаемые пешеходы! Главное управление государственной дорожной полиции ещё раз призывает вас беречь собственную безопасность и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения", - резюмировали в ведомстве.

