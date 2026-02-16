Цены на нефть марки Brent выросли до $67,81 - ОБНОВЛЕНО

Цены на нефть перешли к росту из-за ожиданий по сокращению предложения, поскольку склоняются к негативному исходу переговоров между США и Ираном.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до $67,81 за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до $62,82.

Цены на нефть остались в узком диапазоне во время азиатских торгов в понедельник, при этом внимание рынка сосредоточено на продолжающемся диалоге между США и Ираном, поскольку участники рынка обеспокоены возможными перебоями в поставках на Ближнем Востоке.

Праздничные дни в Китае и США сдерживали объемы торгов, в то время как неутешительные данные по экономическому росту Японии также вызвали некоторые опасения относительно охлаждения спроса.

Фьючерсы на нефть марки Brent на апрель упали на 0,2% до $67,65 за баррель.

США и Иран проведут второй раунд переговоров по ядерным амбициям Тегерана в Швейцарии на этой неделе, после того как стороны возобновили переговоры в начале февраля. Однако возобновленный диалог совпал с размещением США второго авианосца на Ближнем Востоке, что рассматривается как подготовка к длительной военной кампании против Тегерана в случае провала переговоров.

Президент США Дональд Трамп также неоднократно предупреждал Тегеран о необходимости принять соглашение или столкнуться с дальнейшими военными действиями.