    "Brent" markalı neftin qiyməti 68 dollara yaxınlaşır

    Energetika
    • 16 fevral, 2026
    • 10:16
    Brent markalı neftin qiyməti 68 dollara yaxınlaşır

    Dünya bazarlarında neftin qiymətlərində artım müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiqləyir.

    Londonun "ICE Futures" birjasında "Brent" markalı neftin aprel fyuçerslərinin qiyməti əvvəlki bağlanışa nisbətən 0,09 % artaraq bir barel üçün 67,81 ABŞ dolları təşkil edib.

    Nyu-York Əmtəə Birjasında (NYMEX) isə WTI markalı neftin aprel fyuçerslərinin qiyməti isə 0,11 % artaraq 62,82 ABŞ dollarına çatıb.

    neft NYMEX WTI markalı neft
    Цены на нефть марки Brent выросли до $67,81 - ОБНОВЛЕНО
    Oil prices stable amid tensions between US and Iran

