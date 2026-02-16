"Brent" markalı neftin qiyməti 68 dollara yaxınlaşır
Energetika
- 16 fevral, 2026
- 10:16
Dünya bazarlarında neftin qiymətlərində artım müşahidə olunur.
"Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiqləyir.
Londonun "ICE Futures" birjasında "Brent" markalı neftin aprel fyuçerslərinin qiyməti əvvəlki bağlanışa nisbətən 0,09 % artaraq bir barel üçün 67,81 ABŞ dolları təşkil edib.
Nyu-York Əmtəə Birjasında (NYMEX) isə WTI markalı neftin aprel fyuçerslərinin qiyməti isə 0,11 % artaraq 62,82 ABŞ dollarına çatıb.
