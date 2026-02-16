İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan karateçisi Gənclər Liqası turnirində qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    • 16 fevral, 2026
    • 14:42
    Azərbaycan karateçisi Gənclər Liqası turnirində qızıl medal qazanıb

    Azərbaycan karateçisi Xədicə Qasımova (52 kq) "Karate1 Gənclər Liqası" turnirində çempion olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Karate Federasiyasından məlumat verilib.

    İdmançı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Füceyra şəhərində keçirilən turnirdə U-14 yaş kateqoriyasında qızıl medal qazanıb.

