Azərbaycan karateçisi Gənclər Liqası turnirində qızıl medal qazanıb
Fərdi
- 16 fevral, 2026
- 14:42
Azərbaycan karateçisi Xədicə Qasımova (52 kq) "Karate1 Gənclər Liqası" turnirində çempion olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Karate Federasiyasından məlumat verilib.
İdmançı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Füceyra şəhərində keçirilən turnirdə U-14 yaş kateqoriyasında qızıl medal qazanıb.
