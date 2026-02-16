Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    • 16 февраля, 2026
    • 09:30
    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    В Пирекешкюле и Агдере 16-20 февраля будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Отмечается, что процесс утилизации будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района с соблюдением правил безопасности.

    "Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов", - говорится в сообщении министерства.

    Пирекешкюль Агдере уничтожение боеприпасов
    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək
    Ты - Король

    Последние новости

    10:00

    В Норильске один человек погиб, 10 пострадали в результате пожара

    В регионе
    09:51

    На XXV зимних Олимпийских играх сегодня пройдут соревнования по 9 видам спорта

    Индивидуальные
    09:50

    Цены на нефть марки Brent выросли до $67,81 - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    09:35

    Дорожная полиция предупреждает пешеходов об опасности

    Происшествия
    09:33

    В Казахстане три человека пострадали при взрыве в продуктовом магазине

    В регионе
    09:30

    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    09:12

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2026)

    Финансы
    08:56

    Индонезия оставила за собой право выйти из международной миссии в Газе

    Другие страны
    08:41

    СМИ: Конференция в Мюнхене продемонстрировала раскол между Берлином и Парижем

    Другие страны
    Лента новостей