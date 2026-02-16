В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы
Армия
- 16 февраля, 2026
- 09:30
В Пирекешкюле и Агдере 16-20 февраля будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Отмечается, что процесс утилизации будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района с соблюдением правил безопасности.
"Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов", - говорится в сообщении министерства.
