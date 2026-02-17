Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 17 февраля, 2026
    • 08:24
    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    Шоссе Баку–Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";

    Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    Тбилисский проспект - от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января2;

    Проспект Зии Буниятова - от участка напротив Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

    Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра;

    Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

    Улица Юсифа Сафарова - в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    Улица Диляры Алиевой - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    Улица Шамси Бадалбейли - от участка напротив "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;

    Улица Микаила Мушфига - от развязки "Бадамдар" в направлении школы-лицея № 20.

    Лента новостей