Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности силовой операции в отношении Кубы

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности проведения США силовой операции в отношении Кубы.

Как передает Report, об этом глава Белого дома заявил журналистам на борту своего самолета во время полета из Флориды в Вашингтон.

"Я не хочу на это отвечать, - сказал он в ответ на вопрос, рассматривает ли он возможность проведения на Кубе операции подобной той, что США провели в Венесуэле. - Это не была бы очень тяжелая операция, однако я не думаю, что она будет необходима", - сказал он

По словам главы Белого дома, американская администрация в настоящее время ведет переговоры с Гаваной. "Мы разговариваем с Кубой сейчас, госсекретарь США Марко Рубио говорит с Кубой в настоящее время", - сказал он, добавив, что, по его мнению, кубинские власти "должны заключить сделку" с Вашингтоном.

Напомним, что США возобновили блокаду Кубы, заявляя о намерении тем или иным способом свергнуть коммунистическое правительство республики. В частности, Вашингтон наложил эмбарго на любые поставки и так дефицитного на острове топлива - ранее США добились прекращения поставок нефти на Кубу из Мексики и Венесуэлы. Американская администрация также объявила о намерении вводить пропорциональные ввозные пошлины на товары из стран, которые осмелятся поставлять Кубе топливо. Тем не менее, посольство России в Гаване заявило, что Москва в ближайшее время начнет поставки нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи.

В то же время президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул, что Гавана не ведет переговоры с Вашингтоном, за исключением технических контактов в сфере миграции, однако сохраняет готовность к серьезному и ответственному диалогу.