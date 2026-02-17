Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности силовой операции в отношении Кубы

    • 17 февраля, 2026
    • 08:13
    Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности силовой операции в отношении Кубы

    Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности проведения США силовой операции в отношении Кубы.

    Как передает Report, об этом глава Белого дома заявил журналистам на борту своего самолета во время полета из Флориды в Вашингтон.

    "Я не хочу на это отвечать, - сказал он в ответ на вопрос, рассматривает ли он возможность проведения на Кубе операции подобной той, что США провели в Венесуэле. - Это не была бы очень тяжелая операция, однако я не думаю, что она будет необходима", - сказал он

    По словам главы Белого дома, американская администрация в настоящее время ведет переговоры с Гаваной. "Мы разговариваем с Кубой сейчас, госсекретарь США Марко Рубио говорит с Кубой в настоящее время", - сказал он, добавив, что, по его мнению, кубинские власти "должны заключить сделку" с Вашингтоном.

    Напомним, что США возобновили блокаду Кубы, заявляя о намерении тем или иным способом свергнуть коммунистическое правительство республики. В частности, Вашингтон наложил эмбарго на любые поставки и так дефицитного на острове топлива - ранее США добились прекращения поставок нефти на Кубу из Мексики и Венесуэлы. Американская администрация также объявила о намерении вводить пропорциональные ввозные пошлины на товары из стран, которые осмелятся поставлять Кубе топливо. Тем не менее, посольство России в Гаване заявило, что Москва в ближайшее время начнет поставки нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи.

    В то же время президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул, что Гавана не ведет переговоры с Вашингтоном, за исключением технических контактов в сфере миграции, однако сохраняет готовность к серьезному и ответственному диалогу.

    США Дональд Трамп Куба силовая операция
    Tramp Kubaya qarşı hərbi əməliyyatın mümkünlüyü ilə bağlı suala cavab verməyib
    Ты - Король

