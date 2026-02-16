В Норильске один человек погиб, 10 пострадали в результате пожара

В результате пожара в многоквартирном здании в Норильске погиб один человек и еще 10 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России по Красноярскому краю.

"Вечером 15 февраля загорелась квартира девятиэтажного дома на проспекте Металлургов. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное пламя в окне второго этажа. <...> В результате пожара погиб мужчина", - сказано в сообщении.

В ходе спасательной операции сотрудники МЧС России эвакуировали 64 человека по лестничным маршам с использованием специального оборудования. Еще два человека были спасены с помощью автолестницы. 10 пострадавших, отравившихся продуктами горения, были доставлены в медицинские учреждения.