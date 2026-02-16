Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Норильске один человек погиб, 10 пострадали в результате пожара

    В регионе
    • 16 февраля, 2026
    • 10:00
    В Норильске один человек погиб, 10 пострадали в результате пожара

    В результате пожара в многоквартирном здании в Норильске погиб один человек и еще 10 пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России по Красноярскому краю.

    "Вечером 15 февраля загорелась квартира девятиэтажного дома на проспекте Металлургов. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное пламя в окне второго этажа. <...> В результате пожара погиб мужчина", - сказано в сообщении.

    В ходе спасательной операции сотрудники МЧС России эвакуировали 64 человека по лестничным маршам с использованием специального оборудования. Еще два человека были спасены с помощью автолестницы. 10 пострадавших, отравившихся продуктами горения, были доставлены в медицинские учреждения.

    МЧС Красноярский край пожар
    Ты - Король

    Последние новости

    10:29

    Цены на золото незначительно снизились на данных об инфляции в США

    Финансы
    10:25

    В Кыргызстане задержан экс-глава Главного управления ГКНБ по Бишкеку

    В регионе
    10:22

    В Астаре полиция изъяла 64 кг марихуаны

    Происшествия
    10:18

    В Баку и на Абшероне наблюдается туман

    Экология
    10:14

    Президент Кыргызстана уволил трех министров

    В регионе
    10:00

    В Норильске один человек погиб, 10 пострадали в результате пожара

    В регионе
    09:51

    На XXV зимних Олимпийских играх сегодня пройдут соревнования по 9 видам спорта

    Индивидуальные
    09:50

    Цены на нефть марки Brent выросли до $67,81 - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    09:35

    Дорожная полиция предупреждает пешеходов об опасности

    Происшествия
    Лента новостей