В Шамкире подросток разыскивается по подозрению в убийстве отца

Правоохранительные органы Азербайджана установили, что мужчина, тело которого было обнаружено в овраге в Шамкире, скончался насильственной смертью.

Как сообщает западное бюро Report, тело жителя села Заям Джырдахан Ариф Набиев (1970 г.р.) было найдено в овраге недалеко от его дома. В результате расследования установлено, что он был убит.

В совершении преступления подозревается его сын-подросток.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-поисковые мероприятия по задержанию подозреваемого.

По факту ведется расследование.