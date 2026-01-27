Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Шамкире подросток разыскивается по подозрению в убийстве отца

    Происшествия
    • 27 января, 2026
    • 10:13
    В Шамкире подросток разыскивается по подозрению в убийстве отца

    Правоохранительные органы Азербайджана установили, что мужчина, тело которого было обнаружено в овраге в Шамкире, скончался насильственной смертью.

    Как сообщает западное бюро Report, тело жителя села Заям Джырдахан Ариф Набиев (1970 г.р.) было найдено в овраге недалеко от его дома. В результате расследования установлено, что он был убит.

    В совершении преступления подозревается его сын-подросток.

    Сотрудниками полиции проводятся оперативно-поисковые мероприятия по задержанию подозреваемого.

    По факту ведется расследование.

    Шамкир убийство отец и сын подозрения розыск следствие
    Şəmkirdə meyiti tapılan şəxsin öldürüldüyü məlum olub, oğlu şübhəli bilinir

