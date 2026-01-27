В Шамкире подросток разыскивается по подозрению в убийстве отца
Происшествия
- 27 января, 2026
- 10:13
Правоохранительные органы Азербайджана установили, что мужчина, тело которого было обнаружено в овраге в Шамкире, скончался насильственной смертью.
Как сообщает западное бюро Report, тело жителя села Заям Джырдахан Ариф Набиев (1970 г.р.) было найдено в овраге недалеко от его дома. В результате расследования установлено, что он был убит.
В совершении преступления подозревается его сын-подросток.
Сотрудниками полиции проводятся оперативно-поисковые мероприятия по задержанию подозреваемого.
По факту ведется расследование.
