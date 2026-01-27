Более 20 человек пострадало в результате ударов по Одессе
Другие страны
- 27 января, 2026
- 09:51
В результате ударов ВС РФ по украинскому городу Одесса пострадало 22 человека.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.
Сообщается, что на город была совершена массированная атака ударными беспилотниками. В результате обстрела зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры, многоквартирных жилых домов, детского сада, магазина и строительной площадки. Удары пришлись по нескольким местам, что привело к значительным разрушениям и пожарам.
