Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Южная Корея планирует утвердить торговую сделку с США в феврале

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 10:14
    Южная Корея планирует утвердить торговую сделку с США в феврале

    Правящая партия Южной Кореи "Тобуро" намерена утвердить торговую сделку с США к концу февраля путем принятия парламентом специального "закона о торговой сделке".

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

    В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт из Южной Кореи с 15% до 25% в связи с тем, что парламент республики не утверждает торговую сделку, которая была оговорена с президентом Ли Чжэ Мёном в конце июля 2025 года.

    Южная Корея не получала официального уведомления или объяснений от США о повышении тарифов, в настоящий момент идет выработка реакции правительства, сообщает Yonhap. Планируется отправка в США на встречу с министром торговли Говардом Латником корейского министра промышленности Кима Чжон Квана, который находился с визитом в Канаде.

    США Южная Корея торговая сделка Дональд Трамп тарифы
    Cənubi Koreya fevralda ABŞ ilə ticarət sazişini təsdiqləməyi planlaşdırır

    Последние новости

    10:52

    Биржевая стоимость урана в мире обновила очередной максимум

    Финансы
    10:51

    Золотые резервы ГНФАР достигли 200 тонн

    Финансы
    10:47

    Стивен Бай: ИИ увеличит нагрузку на сети

    ИКТ
    10:45
    Фото

    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Внешняя политика
    10:43

    МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня памяти жертв Холокоста

    Внешняя политика
    10:42

    Заур Алиев: В Азербайджане ежегодно более 1500 заключенных получат доступ к ОМС

    Здоровье
    10:36

    Активы ГНФАР приблизились к 74 млрд долларов

    Финансы
    10:31

    Замминистра: Проект "Онлайн Азербайджан" изменил цифровой ландшафт страны

    ИКТ
    10:28

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 45%

    Энергетика
    Лента новостей