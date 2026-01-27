Южная Корея планирует утвердить торговую сделку с США в феврале

Правящая партия Южной Кореи "Тобуро" намерена утвердить торговую сделку с США к концу февраля путем принятия парламентом специального "закона о торговой сделке".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт из Южной Кореи с 15% до 25% в связи с тем, что парламент республики не утверждает торговую сделку, которая была оговорена с президентом Ли Чжэ Мёном в конце июля 2025 года.

Южная Корея не получала официального уведомления или объяснений от США о повышении тарифов, в настоящий момент идет выработка реакции правительства, сообщает Yonhap. Планируется отправка в США на встречу с министром торговли Говардом Латником корейского министра промышленности Кима Чжон Квана, который находился с визитом в Канаде.