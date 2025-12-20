İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Kərkicahan qəsəbəsinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    • 20 dekabr, 2025
    • 12:22
    Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə dekabrın 20-də ilk köç karvanı yola salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Qeyd edək ki, bu mərhələdə Kərkicahan qəsəbəsinə 30 ailə (115 nəfər) köçür.

    В поселок Кяркиджахан города Ханкенди отправилась первая группа жителей
    First relocation caravan heads to Karkijahan settlement

