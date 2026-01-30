İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Hakan Fidan: İrana hərbi müdaxilə regional və qlobal miqyasda risklər yarada bilər

    Xarici siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 15:20
    Türkiyə İranda baş verən prosesləri diqqətlə izləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə İstanbulda keçirdiyi bigə mətbuat konfransında deyib.

    Nazir bildirib ki, İranın təhlükəsizliyi Türkiyə və bölgə üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir:

    "İranla ABŞ arasında baş verən son gərginliyin azaldılması önəmlidir. Əlaqələrin normallaşması lazımdır".

    H.Fidan vurğulayıb ki, Türkiyə İrana qarşı hər hansı hərbi müdaxiləyə qarşıdır və tərəfləri danışıqlar masasına dəvət edir:

    "İrana hərbi müdaxilə regional və qlobal miqyasda risklər yarada bilər. Türkiyə mövcud gərginliyin dialoq yolu ilə həllinə töhfə verməyə hazırdır. İranın nüvə proqramı ilə bağlı problemin qısa müddətdə sülh yolu ilə həllinin tapılmasını dəstəkləyirik. Əgər lazım gələrsə, bu istiqamətdə kömək göstərməyə hazırıq".

