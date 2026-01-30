Фидан: Военное вмешательство в Иран может создать риски регионального и глобального масштаба

Турция внимательно следит за процессами, происходящими в Иране.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Стамбуле.

Министр отметил, что безопасность Ирана имеет важное значение для Турции и региона: "Важно снизить напряженность между Ираном и США, необходима нормализация отношений".

Фидан подчеркнул, что Турция выступает против любого военного вмешательства в Иран и приглашает стороны за стол переговоров.

"Военное вмешательство в Иран может создать риски регионального и глобального масштаба. Турция готова внести свой вклад в разрешение существующей напряженности путем диалога. Мы поддерживаем поиск мирного решения проблемы ядерной программы Ирана в кратчайшие сроки. Если потребуется, мы готовы оказать помощь в этом направлении", - отметил он.